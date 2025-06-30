Super Loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville
samedi 1 août 2026 · Salle Daniel Pierre · Cany-Barville
Informations pratiques
Cany-Barville
Super Loto
Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Envie de tenter votre chance dans une ambiance conviviale ?Le Cany Football Club vous donne rendez-vous:
> samedi 1er août à partir de 20h (ouverture des portes 18h)
> dimanche 2 août à partir de 14h (ouverture des portes 12h)
A la salle Daniel Pierre.
Spécial bons d’achats .
Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 26 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super Loto
L’événement Super Loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Cany-Barville (Seine-Maritime)
- Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville 3 août 2026
- Marché traditionnel Cany-Barville 3 août 2026
- Visite commentée Cany au fil de l’eau Place Robert Gabel mairie Cany-Barville 3 août 2026
- Cany parade Corso fleuri Cany-Barville 9 août 2026
- Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville 10 août 2026