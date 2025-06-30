Super Loto Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Informations pratiques

Cany-Barville

Super Loto

Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Envie de tenter votre chance dans une ambiance conviviale ?Le Cany Football Club vous donne rendez-vous:

> samedi 1er août à partir de 20h (ouverture des portes 18h)

> dimanche 2 août à partir de 14h (ouverture des portes 12h)

A la salle Daniel Pierre.

Spécial bons d’achats .

Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 26 29

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English : Super Loto

L’événement Super Loto Cany-Barville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre