Super Loto à la salle des fêtes Capvern
Super Loto à la salle des fêtes Capvern samedi 15 novembre 2025.
Super Loto
à la salle des fêtes CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Nombreux Lots séjour Zoo de Beauval, nuit cabane perchée, canards gras, air fryer, cave à vin, aspirateur roomba, bons d’achats …
3€ le carton, 10€ les 4
Partie spéciale 5€ 400€ en espèces
à la salle des fêtes CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 17 35 33
English :
Numerous prizes: Beauval Zoo trip, night in a tree house, fattened ducks, air fryer, wine cellar, roomba vacuum cleaner, shopping vouchers …
3? per box, 10? per 4
Special part 5? 400? in cash
German :
Zahlreiche Preise: Aufenthalt im Zoo von Beauval, Übernachtung in einem Baumhaus, fette Enten, Air Fryer, Weinkeller, Staubsauger Roomba, Einkaufsgutscheine …
3? pro Karton, 10? für 4
Besondere Partie 5? 400? in bar
Italiano :
Tanti premi: un viaggio allo zoo di Beauval, una notte in una casa sull’albero, anatre ingrassate, una friggitrice ad aria, una cantina di vini, un aspirapolvere roomba, buoni spesa, ecc.
3? per scatola, 10? per 4
Parte speciale 5? 400? in contanti
Espanol :
Muchos premios: un viaje al zoo de Beauval, una noche en una casa del árbol, patos cebados, una freidora de aire, una bodega, una aspiradora roomba, vales de compra, etc.
3? por caja, 10? por 4
Parte especial 5? 400? en metálico
