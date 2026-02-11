Super Loto

Place du 14 Juillet CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Début des parties à 14H (Ouverture des portes dès 12h00)

Plus de 5 000 € de lots à gagner tout au long de l’après-midi, avec de très beaux lots

1 lot de bons d’achat de 1 200 €, 1 lot de bons d’achat de 600 €, bons de 120 €, 60 €, …

1 console PS5, La ronde des restaurants avec plusieurs repas offerts

Et de nombreux autres lots détente, gourmands et surprises

Sans oublier la TOMBOLA avec notamment un maillot et un short du TFC signé par tous les joueurs du Tèf ainsi que d’autres lots attractifs.

Restauration sur place Crêpes, cidres, … et buvette pour un moment convivial.

.

Place du 14 Juillet CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 549537+loto@footoccitanie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games start at 2pm (Doors open at 12pm)

Over 5,000 ? in prizes to be won throughout the afternoon, with some very attractive prizes:

1 set of 1,200? gift vouchers, 1 set of 600? gift vouchers, 120?, 60? vouchers, …

1 PS5 console, La ronde des restaurants with several meals on offer

And many other prizes for relaxation, gourmet delights and surprises

Not forgetting the TOMBOLA with a TFC jersey and shorts signed by all TFC players, plus other attractive prizes.

Catering on site: Pancakes, ciders, … and refreshments for a convivial moment.

L’événement Super Loto Capvern a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65