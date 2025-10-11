Super Loto Carhaix-Plouguer

Le Bagad Karaez vous invite à son SUPER LOTO annuel le Samedi 11 Octobre à 20h à l’ Espace Glenmor de Carhaix !

Ouverture des portes à partir de 17h.

– De nombreux lots à gagner

– Une ambiance conviviale, musicale et festive

– Buvette et petites restaurations sur place

Chaque carton acheté soutient l’association, permettra au Bagad de se produire en concerts et festivals partout en Bretagne, d’assurer l’entretien des instruments, de financer les cours de musique du bagad école pour les jeunes et, ainsi, continuer de transmettre encore et toujours la musique bretonne à travers les générations.

Infos et réservation 06 84 56 43 75 .

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

