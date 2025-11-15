Super Loto

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Super Loto organisé par l’association des parents d’élèves, au profit de l’école avec plus de 3000€ de lots à gagner, restauration et buvette.

Parmi les nombreux lots Pack nintendo Switch 2, salon de jardin, entrées Puy du Fou, vol en montgolfière…

5€ le carton 20€ les 5 cartons, en vente sur place et chez vos commerçants de Chamberet.

Réservation obligatoire au 06 79 86 15 78 .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 86 15 78

L’événement Super Loto Chamberet a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze