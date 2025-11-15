Super Loto Chamberet
Super Loto Chamberet samedi 15 novembre 2025.
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Super Loto organisé par l’association des parents d’élèves, au profit de l’école avec plus de 3000€ de lots à gagner, restauration et buvette.
Parmi les nombreux lots Pack nintendo Switch 2, salon de jardin, entrées Puy du Fou, vol en montgolfière…
5€ le carton 20€ les 5 cartons, en vente sur place et chez vos commerçants de Chamberet.
Réservation obligatoire au 06 79 86 15 78 .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 86 15 78
