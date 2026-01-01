Super LOTO Salle des Fêtes Place Henri BRETON Charmes

Super LOTO

Salle des Fêtes Place Henri BRETON Mairie Salle des Fêtes Charmes Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 18:30:00

fin : 2026-01-31 23:59:00

2026-01-31

20 Euros la planche de 6 cartons

30 Euros la planche de 12 cartons

35 Euros la planche de 18 cartons

3500 Euros de lots en bons d’achat LECLERC, dernière partie à 1000 Euros

Planches indivisibles

Partie fétiche

Petite restauration sur placeTout public

Salle des Fêtes Place Henri BRETON Mairie Salle des Fêtes Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 36 53 27 01

English :

20 Euros per sheet of 6 cartons

30 Euros per sheet of 12 cartons

35 Euros for 18 boxes

3500 Euros in LECLERC vouchers, last part at 1000 Euros

Indivisible boards

Fetish game

Snacks on site

