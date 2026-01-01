Super LOTO Salle des Fêtes Place Henri BRETON Charmes
Super LOTO Salle des Fêtes Place Henri BRETON Charmes samedi 31 janvier 2026.
Super LOTO
Salle des Fêtes Place Henri BRETON Mairie Salle des Fêtes Charmes Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31 23:59:00
2026-01-31
20 Euros la planche de 6 cartons
30 Euros la planche de 12 cartons
35 Euros la planche de 18 cartons
3500 Euros de lots en bons d’achat LECLERC, dernière partie à 1000 Euros
Planches indivisibles
Partie fétiche
Petite restauration sur placeTout public
Salle des Fêtes Place Henri BRETON Mairie Salle des Fêtes Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 36 53 27 01
English :
20 Euros per sheet of 6 cartons
30 Euros per sheet of 12 cartons
35 Euros for 18 boxes
3500 Euros in LECLERC vouchers, last part at 1000 Euros
Indivisible boards
Fetish game
Snacks on site
