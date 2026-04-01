Chartuzac

Super loto

Salle des fêtes Chartuzac Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Loto organisé par le Comité des Fêtes avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, Air Fryers, jambons, paniers garnis, lots de viandes et un lot surprise.

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Salle des fêtes Chartuzac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 50 02 99

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English :

Loto organized by the Comité des Fêtes with lots of prizes to be won: vouchers, Air Fryers, hams, baskets, meat prizes and a surprise prize.

L’événement Super loto Chartuzac a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge