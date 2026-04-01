Super loto Chartuzac
Super loto Chartuzac vendredi 24 avril 2026.
Chartuzac
Super loto
Salle des fêtes Chartuzac Charente-Maritime
Tarif : 1 – 1 – 20 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Loto organisé par le Comité des Fêtes avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, Air Fryers, jambons, paniers garnis, lots de viandes et un lot surprise.
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Salle des fêtes Chartuzac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 50 02 99
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English :
Loto organized by the Comité des Fêtes with lots of prizes to be won: vouchers, Air Fryers, hams, baskets, meat prizes and a surprise prize.
L’événement Super loto Chartuzac a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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