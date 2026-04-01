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Super loto Chartuzac

Super loto Chartuzac vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17130 Chartuzac

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 1 1 20 Gratuit

Chartuzac

Super loto

Salle des fêtes Chartuzac Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Loto organisé par le Comité des Fêtes avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, Air Fryers, jambons, paniers garnis, lots de viandes et un lot surprise.
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Salle des fêtes Chartuzac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 50 02 99 

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English :

Loto organized by the Comité des Fêtes with lots of prizes to be won: vouchers, Air Fryers, hams, baskets, meat prizes and a surprise prize.

L’événement Super loto Chartuzac a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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