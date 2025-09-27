Super loto Rocade de Quimill Châteaulin
Super loto Rocade de Quimill Châteaulin samedi 27 septembre 2025.
Super loto
Rocade de Quimill Espace Coatigrac’h Châteaulin Finistère
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Super loto avec restauration et buvette.
De nombreux lots à gagner carte cadeau de 800€, 1 téléviseur connecté 147cm, 1 Nintendo Switch 2; 1 trottinette électrique, 1 aspirateur laveur Tineco, lots surprises….
Ouverture des portes à 17h30
Réservation possible jusqu’au 26 septembre par téléphone. .
Rocade de Quimill Espace Coatigrac’h Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 78 81 45 56
L’événement Super loto Châteaulin a été mis à jour le 2025-08-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE