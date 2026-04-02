Châteauneuf-du-Faou

Super loto

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Super loto organisé par Seishinkan Judo à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou le vendredi 1er mai à 20h30

> le trésor, loto perso, mini-bingo: de nombreux lots à gagner!

> restauration buvette sur place

Réservations possibles et uniquement au 06 78 81 45 56 (appel ou sms) jusqu’au 30 avril et dans la limite des places disponibles

Tarifs: 3€ le carton, 8€ les trois planches, 15€ la planche de 6 + 1, 20€ la planche de 12+ 1, perso: 3€ le feuillet 5 achetés, le 6e offert .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 78 81 45 56

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English : Super loto

L’événement Super loto Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou