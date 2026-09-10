AGENDA · Grenade-sur-l'Adour
Super Loto – Club amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour
dimanche 22 novembre 2026 · Grenade-sur-l'Adour
Informations pratiques
Grenade-sur-l’Adour
Super Loto – Club amitiés d’automne
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Super Loto organisé par le Club Amitiés d’Automne. Buvette et pâtisseries sur place. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 04 79 68
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English : Super Loto – Club amitiés d’automne
L’événement Super Loto – Club amitiés d’automne Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grenade
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