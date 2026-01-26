Super Loto, Club du 3ème âge Salle de l’Espacier Noves
Super Loto, Club du 3ème âge Salle de l’Espacier Noves dimanche 15 février 2026.
Super Loto, Club du 3ème âge
Dimanche 15 février 2026 à partir de 14h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Super Loto, organisé par L’Aoutounado et l’ES 13.
Super Loto organisé par le Club du 3ème age .
Lots à gagner
lots de volailles, de boeuf, d’agneau…
longes de porc, gigots d’agneau…bons d’achats et 1 voyage pour 2 personnes à la fiesta du 14 au 17 novembre 2026 (avec le club de Noves)
18 Quines et 7 cartons pleins
Sur place buvette et assiettes gourmandes .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 60 43 42 aoutounado.es13noves@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Super Loto, organized by L’Aoutounado and ES 13.
L’événement Super Loto, Club du 3ème âge Noves a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence