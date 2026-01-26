Super Loto, Club du 3ème âge Salle de l’Espacier Noves

Super Loto, Club du 3ème âge

Dimanche 15 février 2026 à partir de 14h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Super Loto, organisé par L’Aoutounado et l’ES 13.

Super Loto organisé par le Club du 3ème age .



Lots à gagner



lots de volailles, de boeuf, d’agneau…

longes de porc, gigots d’agneau…bons d’achats et 1 voyage pour 2 personnes à la fiesta du 14 au 17 novembre 2026 (avec le club de Noves)



18 Quines et 7 cartons pleins



Sur place buvette et assiettes gourmandes .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 60 43 42 aoutounado.es13noves@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Super Loto, organized by L’Aoutounado and ES 13.

L’événement Super Loto, Club du 3ème âge Noves a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence