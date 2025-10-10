Super loto Commercy

Super loto Commercy vendredi 10 octobre 2025.

Super loto

Commercy Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 17:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

SUPER LOTO MFR DE COMMERCY

ZAE La Louvière, Campus Odinot, a côté d’Aquamosa

Vendredi 10 octobre à partir de 17h30

Venez tenter votre chance lors de notre super loto animé par Ambi Meuse !

Un grand merci à tous les commerçants et entreprises du territoire qui ont généreusement offert de nombreux lots

En participant, vous soutenez l’économie locale et faites vivre les commerces et artisans de notre secteur !

2€ le carton

Restauration et buvette sur place

Réservation conseillée

03 29 91 04 36

mfr.commercy@mfr.asso.fr

Venez nombreux passer une soirée conviviale et solidaire tout en soutenant nos acteurs locauxTout public

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 04 36

English :

SUPER LOTO ? MFR COMMERCY

ZAE La Louvière, Campus Odinot, next to Aquamosa

Friday, October 10 ? from 5:30pm

Come and try your luck at our super lotto, hosted by Ambi Meuse!

A big thank you to all local merchants and businesses who have generously donated lots of prizes

By taking part, you’re supporting the local economy and keeping our local shops and craftsmen alive!

2? per box

Catering and refreshments on site

Reservations recommended

03 29 91 04 36

mfr.commercy@mfr.asso.fr

Come one, come all for a convivial evening of solidarity and support for our local players

German :

SUPER LOTO ? MFR COMMERCY

ZAE La Louvière, Campus Odinot, neben Aquamosa

Freitag, den 10. Oktober ? ab 17.30 Uhr

Versuchen Sie Ihr Glück bei unserem Superlotto, das von Ambi Meuse moderiert wird!

Ein großes Dankeschön an alle Händler und Unternehmen der Region, die großzügigerweise zahlreiche Preise zur Verfügung gestellt haben

Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie die lokale Wirtschaft und sorgen dafür, dass die Geschäfte und Handwerker in unserer Gegend weiterleben!

2? pro Karton

Essen und Trinken vor Ort

Reservierung empfohlen:

03 29 91 04 36

mfr.commercy@mfr.asso.fr

Kommen Sie zahlreich, um einen geselligen und solidarischen Abend zu verbringen und unsere lokalen Akteure zu unterstützen

Italiano :

SUPER LOTO ? PRODUTTORE DI PRODOTTI COMMERCIALI

ZAE La Louvière, Campus Odinot, accanto all’Aquamosa

Venerdì 10 ottobre dalle 17.30

Venite a tentare la fortuna al nostro super lotto, ospitato da Ambi Meuse!

Un grande ringraziamento a tutti i commercianti e alle imprese locali che hanno generosamente donato molti premi

Partecipando, sosterrete l’economia locale e darete una spinta ai negozi e agli artigiani della nostra zona!

2? per scatola

Catering e rinfreschi in loco

Prenotazione consigliata:

03 29 91 04 36

mfr.commercy@mfr.asso.fr

Venite tutti per una serata conviviale di solidarietà e sostegno ai nostri giocatori locali

Espanol :

SUPER LOTO ? MFR DE COMMERCY

ZAE La Louvière, Campus Odinot, junto a Aquamosa

Viernes 10 de octubre ? a partir de las 17.30 h

Ven a probar suerte en nuestra super lotería, organizada por Ambi Meuse

Muchas gracias a todos los comerciantes y empresas locales que han donado generosamente muchos premios

Al participar, estarás apoyando la economía local y dando un empujón a las tiendas y artesanos de nuestra zona

2? por caja

Catering y refrescos in situ

Se recomienda reservar

03 29 91 04 36

mfr.commercy@mfr.asso.fr

Vengan todos a una velada de solidaridad y apoyo a nuestros jugadores locales

L’événement Super loto Commercy a été mis à jour le 2025-10-01 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS