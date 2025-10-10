Super loto Commercy
SUPER LOTO MFR DE COMMERCY
ZAE La Louvière, Campus Odinot, a côté d’Aquamosa
Vendredi 10 octobre à partir de 17h30
Venez tenter votre chance lors de notre super loto animé par Ambi Meuse !
Un grand merci à tous les commerçants et entreprises du territoire qui ont généreusement offert de nombreux lots
En participant, vous soutenez l’économie locale et faites vivre les commerces et artisans de notre secteur !
2€ le carton
Restauration et buvette sur place
Réservation conseillée
03 29 91 04 36
mfr.commercy@mfr.asso.fr
Venez nombreux passer une soirée conviviale et solidaire tout en soutenant nos acteurs locauxTout public
English :
SUPER LOTO ? MFR COMMERCY
ZAE La Louvière, Campus Odinot, next to Aquamosa
Friday, October 10 ? from 5:30pm
Come and try your luck at our super lotto, hosted by Ambi Meuse!
A big thank you to all local merchants and businesses who have generously donated lots of prizes
By taking part, you’re supporting the local economy and keeping our local shops and craftsmen alive!
2? per box
Catering and refreshments on site
Reservations recommended
03 29 91 04 36
mfr.commercy@mfr.asso.fr
Come one, come all for a convivial evening of solidarity and support for our local players
German :
SUPER LOTO ? MFR COMMERCY
ZAE La Louvière, Campus Odinot, neben Aquamosa
Freitag, den 10. Oktober ? ab 17.30 Uhr
Versuchen Sie Ihr Glück bei unserem Superlotto, das von Ambi Meuse moderiert wird!
Ein großes Dankeschön an alle Händler und Unternehmen der Region, die großzügigerweise zahlreiche Preise zur Verfügung gestellt haben
Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie die lokale Wirtschaft und sorgen dafür, dass die Geschäfte und Handwerker in unserer Gegend weiterleben!
2? pro Karton
Essen und Trinken vor Ort
Reservierung empfohlen:
03 29 91 04 36
mfr.commercy@mfr.asso.fr
Kommen Sie zahlreich, um einen geselligen und solidarischen Abend zu verbringen und unsere lokalen Akteure zu unterstützen
Italiano :
SUPER LOTO ? PRODUTTORE DI PRODOTTI COMMERCIALI
ZAE La Louvière, Campus Odinot, accanto all’Aquamosa
Venerdì 10 ottobre dalle 17.30
Venite a tentare la fortuna al nostro super lotto, ospitato da Ambi Meuse!
Un grande ringraziamento a tutti i commercianti e alle imprese locali che hanno generosamente donato molti premi
Partecipando, sosterrete l’economia locale e darete una spinta ai negozi e agli artigiani della nostra zona!
2? per scatola
Catering e rinfreschi in loco
Prenotazione consigliata:
03 29 91 04 36
mfr.commercy@mfr.asso.fr
Venite tutti per una serata conviviale di solidarietà e sostegno ai nostri giocatori locali
Espanol :
SUPER LOTO ? MFR DE COMMERCY
ZAE La Louvière, Campus Odinot, junto a Aquamosa
Viernes 10 de octubre ? a partir de las 17.30 h
Ven a probar suerte en nuestra super lotería, organizada por Ambi Meuse
Muchas gracias a todos los comerciantes y empresas locales que han donado generosamente muchos premios
Al participar, estarás apoyando la economía local y dando un empujón a las tiendas y artesanos de nuestra zona
2? por caja
Catering y refrescos in situ
Se recomienda reservar
03 29 91 04 36
mfr.commercy@mfr.asso.fr
Vengan todos a una velada de solidaridad y apoyo a nuestros jugadores locales
