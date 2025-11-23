Super loto Salle multiloisirs Corme-Royal
Super loto Salle multiloisirs Corme-Royal dimanche 23 novembre 2025.
Super loto
Salle multiloisirs Rue du Stade Corme-Royal Charente-Maritime
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23
Super loto animé par Fred.
▪ Spécial cartes Kado de 20 € à 500 €
▪ Parties spéciales de 150 € et 300 €,
Buvette et restauration.
Renseignements et réservations 07 80 52 80 68
Salle multiloisirs Rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 52 80 68
English :
Super bingo hosted by Fred.
? Special Kado cards from 20 ? to 500 ?
? Special games of 150 ? and 300 ?
Refreshments and catering.
Information and reservations: 07 80 52 80 68
German :
Super Lotto, das von Fred moderiert wird.
? Kado-Karten-Spezial von 20? bis 500?
? Sonderpartien von 150 ? und 300 ?
Getränke und Speisen.
Informationen und Reservierungen: 07 80 52 80 68
Italiano :
Super bingo organizzato da Fred.
? Carte Kado speciali da 20 a 500
? Giochi speciali da 150 ? e 300 ?
Rinfreschi e catering.
Informazioni e prenotazioni: 07 80 52 80 68
Espanol :
Super bingo presentado por Fred.
? Cartones especiales de Kado de 20 ? a 500 ?
? Juegos especiales de 150 ? y 300 ?
Refrescos y catering.
Información y reservas: 07 80 52 80 68
