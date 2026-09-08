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AGENDA · Cornimont

Super Loto Centre de Polyactivité Cornimont

samedi 10 octobre 2026 · Centre de Polyactivité · Cornimont

Super Loto Centre de Polyactivité Cornimont

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre de Polyactivité
Adresse
16 Rue des Grands Meix
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Tarif
32 Tarif de base - plein tarif

Cornimont

Super Loto

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
32
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Loto organisé par l’association CORNIMONT BMX. Loto + repas. Buvette sur place. 3500€ de bons d’achat à gagner !Tout public
32  .

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 25 84 64 10  bmx.cornimont@gmail.com

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English :

Bingo organized by the CORNIMONT BMX Association. Bingo + meal. Refreshments available on site. 3,500? in gift certificates to be won!

L’événement Super Loto Cornimont a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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