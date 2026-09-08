Super Loto Centre de Polyactivité Cornimont
samedi 10 octobre 2026 · Centre de Polyactivité · Cornimont
Informations pratiques
Cornimont
Super Loto
Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Loto organisé par l’association CORNIMONT BMX. Loto + repas. Buvette sur place. 3500€ de bons d’achat à gagner !Tout public
32 .
Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 25 84 64 10 bmx.cornimont@gmail.com
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English :
Bingo organized by the CORNIMONT BMX Association. Bingo + meal. Refreshments available on site. 3,500? in gift certificates to be won!
L’événement Super Loto Cornimont a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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