Super Loto Centre de Polyactivité Cornimont

Informations pratiques

Cornimont

Super Loto

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Loto organisé par l’association CORNIMONT BMX. Loto + repas. Buvette sur place. 3500€ de bons d’achat à gagner !Tout public

32 .

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 25 84 64 10 bmx.cornimont@gmail.com

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English :

Bingo organized by the CORNIMONT BMX Association. Bingo + meal. Refreshments available on site. 3,500? in gift certificates to be won!

L’événement Super Loto Cornimont a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES