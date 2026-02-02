Super Loto Salle des fêtes Corrèze

Super Loto

Salle des fêtes Place de la Mairie Corrèze Corrèze

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Super loto

Parties classiques & partie speciale enfants 12 ans

Nombreux lots Jambon, Vols en autogire , Electroménager, Palette granulés bois, Panier garnis, 100€ super U & pleins d’autres bons d’achats, et pleins d’autres.

5€ le carton/ 20€ les 5 cartons

Boissons et petite restauration sur place

En faveur de l’association sportive Vitrac Corrèze .

