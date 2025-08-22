Super loto Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer
Super loto
Salle de l’Édit Allée de l’Édit Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 20:00:00
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24
Restauration sur place. Sur réservation (par SMS de préférence)
L’association VAMF organise un week-end Loto à la salle de l’édit le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 août.
Sur réservation au 06 99 40 76 43 (par SMS de préférence)
Salle de l’Édit Allée de l’Édit Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 99 40 76 43
English : Super loto
Catering on site. By reservation (SMS preferred)
German : Super loto
Verpflegung vor Ort. Auf Reservierung (am besten per SMS)
Italiano :
Ristorazione in loco. Su prenotazione (preferibilmente via SMS)
Espanol :
Catering in situ. Con reserva previa (preferiblemente por SMS)
