Super Loto Salle de Sorlut Cozes
Super Loto Salle de Sorlut Cozes dimanche 8 février 2026.
Super Loto
Salle de Sorlut Le Sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’Apel de Nazareth organise un super loto.
Restauration et buvette sur place
.
Salle de Sorlut Le Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apel.nd.nazareth.cozes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Apel de Nazareth organizes a super lotto.
Catering and refreshments on site
L’événement Super Loto Cozes a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique