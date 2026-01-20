Super Loto Salle de Sorlut Cozes

Super Loto Salle de Sorlut Cozes dimanche 8 février 2026.

Super Loto

Salle de Sorlut Le Sorlut Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

L’Apel de Nazareth organise un super loto.
Restauration et buvette sur place
Salle de Sorlut Le Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   apel.nd.nazareth.cozes@gmail.com

English :

The Apel de Nazareth organizes a super lotto.
Catering and refreshments on site

L’événement Super Loto Cozes a été mis à jour le 2026-01-20 par Royan Atlantique