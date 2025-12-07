Super loto Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon
Super loto Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon dimanche 7 décembre 2025.
Super loto
Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’APE des écoles catholiques organise son super loto plus de 3000 € de lots sont à gagner et une tombola sera tirée sur place !
Sur place, buvette et vente de gâteaux.
.
Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 94 68 25 apelcraponne43@gmail.com
English :
The APE des écoles catholiques is organizing its super lottery: over 3,000? worth of prizes are up for grabs, and a tombola will be held on site!
On-site refreshment bar and cake sales.
German :
Die EV der katholischen Schulen organisiert ihr Superlotto: Es gibt Preise im Wert von über 3000 ? zu gewinnen und vor Ort wird eine Tombola veranstaltet!
Vor Ort gibt es einen Getränkestand und Kuchenverkauf.
Italiano :
L’APE des écoles catholiques organizza la sua super lotteria: in palio oltre 3.000 premi e una tombola in loco!
Bar e vendita di dolci sul posto.
Espanol :
La APE des écoles catholiques organiza su gran lotería: más de 3.000 euros en premios y una tómbola in situ
Bar y venta de pasteles en el recinto.
L’événement Super loto Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay