Super loto Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon

Super loto

Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

L’APE des écoles catholiques organise son super loto plus de 3000 € de lots sont à gagner et une tombola sera tirée sur place !

Sur place, buvette et vente de gâteaux.

Salle polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 94 68 25 apelcraponne43@gmail.com

English :

The APE des écoles catholiques is organizing its super lottery: over 3,000? worth of prizes are up for grabs, and a tombola will be held on site!

On-site refreshment bar and cake sales.

German :

Die EV der katholischen Schulen organisiert ihr Superlotto: Es gibt Preise im Wert von über 3000 ? zu gewinnen und vor Ort wird eine Tombola veranstaltet!

Vor Ort gibt es einen Getränkestand und Kuchenverkauf.

Italiano :

L’APE des écoles catholiques organizza la sua super lotteria: in palio oltre 3.000 premi e una tombola in loco!

Bar e vendita di dolci sul posto.

Espanol :

La APE des écoles catholiques organiza su gran lotería: más de 3.000 euros en premios y una tómbola in situ

Bar y venta de pasteles en el recinto.

