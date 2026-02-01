Super Loto Crépy-en-Valois

Super Loto Crépy-en-Valois samedi 28 février 2026.

Super Loto

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

L’association Tamalous Pétanque organise son SUPER LOTO
De nombreux lots à gagner

Buvette et petite restauration sur place

Samedi 28 février
Ouverture des portes à 15h
Début des jeux à 16h
Salle des fêtes de Crépy-en-Valois

Renseignements et réservation au 06.86.57.60.62 ou au 06.33.87.01.33.
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 33 87 01 33 

English :

The Tamalous Pétanque association organizes its SUPER LOTO
Lots of prizes to be won?

Refreshments and snacks on site

? Saturday, February 28th
? Doors open at 3pm
? Games start at 4pm
? Crépy-en-Valois village hall

? Information and booking on 06.86.57.60.62 or 06.33.87.01.33.

L’événement Super Loto Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois