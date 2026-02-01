Super Loto Crépy-en-Valois
Super Loto Crépy-en-Valois samedi 28 février 2026.
Super Loto
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’association Tamalous Pétanque organise son SUPER LOTO
De nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place
Samedi 28 février
Ouverture des portes à 15h
Début des jeux à 16h
Salle des fêtes de Crépy-en-Valois
Renseignements et réservation au 06.86.57.60.62 ou au 06.33.87.01.33.
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 33 87 01 33
English :
The Tamalous Pétanque association organizes its SUPER LOTO
Lots of prizes to be won?
Refreshments and snacks on site
? Saturday, February 28th
? Doors open at 3pm
? Games start at 4pm
? Crépy-en-Valois village hall
? Information and booking on 06.86.57.60.62 or 06.33.87.01.33.
