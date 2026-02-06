SUPER LOTO SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain
SUPER LOTO SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain dimanche 15 février 2026.
SUPER LOTO
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
APEL St-Gabriel St-Pierre de Dangé St Romain organise son
**SUPER LOTO**
**Dimanche 15 Février**
à 14h
à la salle des Fêtes .
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 90 84 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SUPER LOTO
L’événement SUPER LOTO Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-02-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne