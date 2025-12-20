Super loto de apel école Saint-Pierre fourier, Espace Robert Flambeau Mirecourt

Super loto de apel école Saint-Pierre fourier

Espace Robert Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 12:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Super Loto de l’APEL École St Pierre Fourier

De nombreux lots à gagner.

Buvette, hot dog, croque monsieur, crêpes, gâteaux.

Paiement des cartons.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Saint Pierre FourierTout public

.

Espace Robert Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 76 62 71 07 apelsaintpierrefourier@gmail.com

English :

Super Loto for APEL École St Pierre Fourier

Lots of prizes to be won.

Refreshment bar, hot dogs, croque monsieur, crêpes, cakes.

Payment for boxes.

Organized by the parents’ association of Saint Pierre Fourier school

