Super loto de Halloween Salle des Sports Landudec

Super loto de Halloween Salle des Sports Landudec samedi 25 octobre 2025.

Super loto de Halloween

Salle des Sports Rue des Écoles Landudec Finistère

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Bingo ! Amateurs et amatrices de loto . Venez nombreux !

De nombreux lots à remporter !

Petite restauration et buvette sur place (sandwich, gâteaux…) .

Salle des Sports Rue des Écoles Landudec 29710 Finistère Bretagne

