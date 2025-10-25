Super loto de Halloween Salle des Sports Landudec
Super loto de Halloween Salle des Sports Landudec samedi 25 octobre 2025.
Super loto de Halloween
Salle des Sports Rue des Écoles Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Bingo ! Amateurs et amatrices de loto . Venez nombreux !
De nombreux lots à remporter !
Petite restauration et buvette sur place (sandwich, gâteaux…) .
Salle des Sports Rue des Écoles Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 54 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Super loto de Halloween Landudec a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Destination Pays Bigouden