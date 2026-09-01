Super loto de la Fiesta Meymacoise Meymac
samedi 19 septembre 2026 · Meymac
Informations pratiques
Meymac
Super loto de la Fiesta Meymacoise
Avenue du Gaud Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Fiesta Meymacoise organise son SUPER LOTO. Pour la premières fois, plus de 3500 euros de lots à remporté : cap sur la Tunisie… pour deux ! voyage d’une valeur de 950€
Ouvertures des portes à 19h – Début du jeu à 20h
Nous vous attendons nombreux
1 carton 5€
4 cartons 15€
6 cartons 20€
Restauration et tombola sur place .
Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Super loto de la Fiesta Meymacoise
L’événement Super loto de la Fiesta Meymacoise Meymac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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