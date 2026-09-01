Informations pratiques

Meymac

Super loto de la Fiesta Meymacoise

Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Fiesta Meymacoise organise son SUPER LOTO. Pour la premières fois, plus de 3500 euros de lots à remporté : cap sur la Tunisie… pour deux ! voyage d’une valeur de 950€

Ouvertures des portes à 19h – Début du jeu à 20h

Nous vous attendons nombreux

1 carton 5€

4 cartons 15€

6 cartons 20€

Restauration et tombola sur place .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Super loto de la Fiesta Meymacoise

L’événement Super loto de la Fiesta Meymacoise Meymac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze