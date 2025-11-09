Super loto de la FNATH Champagnole

Super loto de la FNATH Champagnole dimanche 9 novembre 2025.

Super loto de la FNATH

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Ouverture des portes à 13h, début des parties à 14h.

Nombreux lots à gagner.

Buffet Buvette. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 24 02 57

English : Super loto de la FNATH

German : Super loto de la FNATH

Italiano :

Espanol :

L’événement Super loto de la FNATH Champagnole a été mis à jour le 2025-10-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA