Super Loto de l’A.S.P Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Super Loto de l’A.S.P

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Super-Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Verdun-Ciel. Plus de 4 000 € en chèques multi-enseignes plus lots tombola.

Ouverture des portes 12h, réservation 06 70 86 65 94. .

