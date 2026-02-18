Super Loto de l’A.S.P Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs
Super Loto de l’A.S.P Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs dimanche 8 mars 2026.
Super Loto de l’A.S.P
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
Super-Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Verdun-Ciel. Plus de 4 000 € en chèques multi-enseignes plus lots tombola.
Ouverture des portes 12h, réservation 06 70 86 65 94. .
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 86 65 94
L’événement Super Loto de l’A.S.P Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-02-18 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III