Super Loto de la Saint-Nicolas Salle Mariette Vautrin Sampigny

Super Loto de la Saint-Nicolas

Salle Mariette Vautrin 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 18:00:00

Loto de la Saint Nicolas a SAMPIGNY, le samedi 6 décembre 2025.

Bons d’achats de 1200€, 700€, 400€, 300€, 200€, 100€ et de nombreux autres lots.

Organisé par l’Association La Vaillante de SAMPIGNY.

Présence de Saint Nicolas.

Réservation obligatoire au 02.29.90.74.41 ou au 06.27.17.74.95.Tout public

Salle Mariette Vautrin 4-10 Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 74 41

English :

Loto de la Saint Nicolas a SAMPIGNY, Saturday, December 6, 2025.

Vouchers for 1200?, 700?, 400?, 300?, 200?, 100? and many other prizes.

Organized by the Association La Vaillante de SAMPIGNY.

Saint Nicolas will be present.

Reservations required: 02.29.90.74.41 or 06.27.17.74.95.

German :

Lotto am Nikolaustag in SAMPIGNY, Samstag, den 6. Dezember 2025.

Einkaufsgutscheine im Wert von 1200?, 700?, 400?, 300?, 200?, 100? und viele andere Preise.

Organisiert von der Association La Vaillante de SAMPIGNY.

Anwesenheit des Heiligen Nikolaus.

Reservierung erforderlich unter: 02.29.90.74.41 oder 06.27.17.74.95.

Italiano :

Loto de la Saint Nicolas a SAMPIGNY, sabato 6 dicembre 2025.

Buoni per 1200?, 700?, 400?, 300?, 200?, 100? e molti altri premi.

Organizzato dall’Associazione La Vaillante di SAMPIGNY.

San Nicola sarà presente.

Prenotazione obbligatoria: 02.29.90.74.41 o 06.27.17.74.95.

Espanol :

Loto de la Saint Nicolas en SAMPIGNY, sábado 6 de diciembre de 2025.

Vales de 1200?, 700?, 400?, 300?, 200?, 100? y muchos otros premios.

Organizado por la Asociación La Vaillante de SAMPIGNY.

San Nicolás estará presente.

Reserva obligatoria: 02.29.90.74.41 o 06.27.17.74.95.

