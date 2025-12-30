Super Loto de la Saint-Valentin du Jazz Kreiz Breizh

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Début: 20h00

Ouverture des Portes: 17h30

Ce loto a pour but d’aider l’association à aider au financement du festival ‘Fest Jazz’.

3€ le carton 8€ la planche de 3 cartons 15€ la planche de 6 + 1 20€ la planche de 12 + 1 // Loto Perso (2 séries) 3€ le feuillet 5 achetés le 6e offert // Mini-Bingo: (4 lots aux 3 numéros + 3 lots): 1€ le bingo 5 achetés le 6e offert // Partie Spéciale: 2€ le ticket 5€ les 3 tickets A gagner un lot d’une valeur de 500€

Animé par Nicolas (Bingo Prépa)

Ecran lumineux pour les personnes malentendantes.

Salle de 420 places.

Réservation possible au numéro disponible sur le flyer ou dans les contacts du loto, uniquement jusqu’au 13 Février. (Dans la limite des places disponibles)

Restauration et Buvette sur place

A Gagner:

Bon d’Achat 600 €, Week-end Thalasso, Carte Cadeau 300 €, Expresso Broyeur, 2 Lots Surprises.

Corbeilles Garnies et de nombreux autres lots

Loto Perso, Mini-Bingo, Le Trésor et La Boule Noire

+ 4500 € de lots

RESERVATION JUSQU’AU 13 FEVRIER AU 06 78 81 45 56 .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 78 81 45 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Super Loto de la Saint-Valentin du Jazz Kreiz Breizh

L’événement Super Loto de la Saint-Valentin du Jazz Kreiz Breizh Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-12-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou