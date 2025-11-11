Super loto de l’ACCA à Sauviat sur Vige Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige
mardi 11 novembre 2025.
Super loto de l’ACCA à Sauviat sur Vige
Salle des fêtes 68 Rue Émile Dourdet Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Super loto organisé par l’ACCA avec de très nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes 68 Rue Émile Dourdet Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 55 21 99
