Super loto de l’AL Luxeuil Salle polyvalente Saint-Sauveur

Super loto de l’AL Luxeuil
Salle polyvalente Rue Jules Michelet Saint-Sauveur Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 23:00:00
2026-01-31
Au complexe Sportif Les Merises .
Ouverture de la salle à partir de 16h (animation par Arnaud).
4 500 € en cartes cadeaux & lots spéciaux. FINALE A 500 €.
Buvette & petite restauration.
18 parties 4 quines/partie 3 Spéciales.
Droit d’entrée par personne 20 € la planche de 6 cartons + 2 gratuits. Enfants (jusqu’à 12 ans) 2 € le carton.
Cartons supplémentaires 5 € les 6 10 € Cartons illimités.
Réservations de 11h à 19h (à partir du 5 janvier 2026) au 06 84 43 47 57. .
Salle polyvalente Rue Jules Michelet Saint-Sauveur 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 43 47 57
