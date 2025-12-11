Super loto de l’AL Luxeuil Salle polyvalente Saint-Sauveur

Super loto de l’AL Luxeuil

Salle polyvalente Rue Jules Michelet Saint-Sauveur Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Au complexe Sportif Les Merises .

Ouverture de la salle à partir de 16h (animation par Arnaud).

4 500 € en cartes cadeaux & lots spéciaux. FINALE A 500 €.

Buvette & petite restauration.

18 parties 4 quines/partie 3 Spéciales.

Droit d’entrée par personne 20 € la planche de 6 cartons + 2 gratuits. Enfants (jusqu’à 12 ans) 2 € le carton.

Cartons supplémentaires 5 € les 6 10 € Cartons illimités.

Réservations de 11h à 19h (à partir du 5 janvier 2026) au 06 84 43 47 57. .

Salle polyvalente Rue Jules Michelet Saint-Sauveur 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 43 47 57

