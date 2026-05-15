Plouguerneau

SUPER LOTO de L’Amicale de l’école du Phare

D32 Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Amicale de l’École du Phare organise un grand Super Loto le samedi 6 juin 2026 à la salle Jean Tanguy de Plouguerneau.

Début des parties à 19h30, avec ouverture des portes dès 16h.

Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et festive.

Plus de 5 000 € de lots sont à gagner tout au long de la soirée.

Parmi les nombreux cadeaux bons d’achat, ordinateur portable, trottinette électrique, stage de voile, cocotte et bien d’autres surprises.

Un bingo sera également proposé aux participants.

Petite restauration sur place avec merguez, saucisses et frites.

Buvette et nombreux lots au rendez-vous pour petits et grands.

Réservation conseillée au 07 45 01 69 08.

Une soirée ludique et chaleureuse à partager en famille ou entre amis ! .

D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 45 05 69 08

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English : SUPER LOTO de L’Amicale de l’école du Phare

L’événement SUPER LOTO de L’Amicale de l’école du Phare Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PAYS DES ABERS