Loto de l’APE d’Arvert Arvert

Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Loto organisé par l’association des parents d’élèves des écoles d’Arvert.
Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 87 46
English :
Loto organized by the Arvert schools parents’ association.
German :
Lotto, das von der Elternvereinigung der Schulen von Arvert organisiert wird.
Italiano :
Loto organizzato dall’associazione dei genitori delle scuole Arvert.
Espanol :
Loto organizado por la asociación de padres de los colegios Arvert.
