Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Loto organisé par l’association des parents d’élèves des écoles d’Arvert.
Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 87 46 

English :

Loto organized by the Arvert schools parents’ association.

German :

Lotto, das von der Elternvereinigung der Schulen von Arvert organisiert wird.

Italiano :

Loto organizzato dall’associazione dei genitori delle scuole Arvert.

Espanol :

Loto organizado por la asociación de padres de los colegios Arvert.

L’événement Loto de l’APE d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique