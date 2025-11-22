Super loto de l’APE des P’tits Louzéens Salle des Fêtes Louzy

Super loto de l’APE des P’tits Louzéens

Salle des Fêtes 18 Rue du Stade Louzy Deux-Sèvres

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’Association des Parents d’élèves de Louzy ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place.

Salle des Fêtes 18 Rue du Stade Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 23 29 ape.louzy@orange.fr

English : Super loto de l’APE des P’tits Louzéens

Come and spend a pleasant afternoon with the Louzy Parents’ Association! Try your luck at winning one of the many prizes on offer.

Catering and refreshments on site.

German : Super loto de l’APE des P’tits Louzéens

Verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag mit der Elternvereinigung von Louzy! Versuchen Sie Ihr Glück, um einen der zahlreichen Preise zu gewinnen.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Venite a trascorrere un piacevole pomeriggio con l’Associazione Genitori Louzy! Tentate la fortuna per vincere uno dei tanti premi in palio.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol : Super loto de l’APE des P’tits Louzéens

Ven a pasar una tarde agradable con la Asociación de Padres Louzy Pruebe suerte y gane uno de los muchos premios que se ofrecen.

Catering y refrescos in situ.

