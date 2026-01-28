Super Loto de l’APE du Tourous Salle Saint-Ernel Landerneau

Super Loto de l’APE du Tourous

Salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

L’association des Parents d’Elèves de l’école du Tourous organise un super loto animé par Malou.

Avec plus de 3500€ de lots (électroménagers, des cartes cadeaux, un petit train, des corbeilles garnies et de nombreux autres lots…)

Ambiance garantie, convivialité au rendez-vous !

Informations pratiques:

– Inscriptions et réservations sur helloasso.com (inscription gratuite).

– Nombre de places limité.

– Restauration et buvette sur place.

– Ouverture des portes à 16h.

– Salle chauffée. .

