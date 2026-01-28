Super Loto de l’APE du Tourous Salle Saint-Ernel Landerneau
Super Loto de l’APE du Tourous Salle Saint-Ernel Landerneau samedi 21 février 2026.
Super Loto de l’APE du Tourous
Salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
L’association des Parents d’Elèves de l’école du Tourous organise un super loto animé par Malou.
Avec plus de 3500€ de lots (électroménagers, des cartes cadeaux, un petit train, des corbeilles garnies et de nombreux autres lots…)
Ambiance garantie, convivialité au rendez-vous !
Informations pratiques:
– Inscriptions et réservations sur helloasso.com (inscription gratuite).
– Nombre de places limité.
– Restauration et buvette sur place.
– Ouverture des portes à 16h.
– Salle chauffée. .
Salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 33 85 62
