Super loto de l’APE Sainte-Radegonde Salle socio culturelle Thouars

Venez passer une agréable soirée en compagnie de l’Association des Parents d’élèves de Sainte-Radegonde ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place.

Salle socio culturelle 63 Rue du Stade Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 47 59 63 apesainteradegonde79@gmail.com

English : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde

Come and spend a pleasant evening with the Sainte-Radegonde Parents’ Association! Try your luck at winning one of the many prizes on offer.

Catering and refreshments on site.

German : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde

Verbringen Sie einen angenehmen Abend mit der Elternvereinigung von Sainte-Radegonde! Versuchen Sie Ihr Glück, um einen der zahlreichen Preise zu gewinnen.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata in compagnia dell’Associazione dei genitori di Sainte-Radegonde! Tentate la fortuna per vincere uno dei numerosi premi in palio.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde

Venga a disfrutar de una velada con la Asociación de Padres de Sainte-Radegonde Pruebe suerte y gane uno de los numerosos premios que se ofrecen.

Catering y refrescos in situ.

