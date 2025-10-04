Super loto de l’APE Sainte-Radegonde Salle socio culturelle Thouars
Venez passer une agréable soirée en compagnie de l’Association des Parents d’élèves de Sainte-Radegonde ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.
Restauration et buvette sur place.
Salle socio culturelle 63 Rue du Stade Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 47 59 63 apesainteradegonde79@gmail.com
English : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde
Come and spend a pleasant evening with the Sainte-Radegonde Parents’ Association! Try your luck at winning one of the many prizes on offer.
Catering and refreshments on site.
German : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde
Verbringen Sie einen angenehmen Abend mit der Elternvereinigung von Sainte-Radegonde! Versuchen Sie Ihr Glück, um einen der zahlreichen Preise zu gewinnen.
Verpflegung und Getränke vor Ort.
Italiano :
Venite a trascorrere una serata in compagnia dell’Associazione dei genitori di Sainte-Radegonde! Tentate la fortuna per vincere uno dei numerosi premi in palio.
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde
Venga a disfrutar de una velada con la Asociación de Padres de Sainte-Radegonde Pruebe suerte y gane uno de los numerosos premios que se ofrecen.
Catering y refrescos in situ.
L’événement Super loto de l’APE Sainte-Radegonde Thouars a été mis à jour le 2025-09-25 par Maison du Thouarsais