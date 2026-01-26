Super loto de l’APE Sainte-Radegonde Salle des fêtes Thouars

Super loto de l’APE Sainte-Radegonde

Salle des fêtes 63 Rue du Stade Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Venez passer une agréable soirée en compagnie du Sporting Club Thouarsais ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Réservation par Eric animation (06 04 47 59 63) Restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes 63 Rue du Stade Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 47 59 63

English : Super loto de l’APE Sainte-Radegonde

Come and enjoy an evening with Sporting Club Thouarsais! Try your luck at winning one of the many prizes on offer.

Bookings through Eric animation (06 04 47 59 63) Catering and refreshments on site.

L’événement Super loto de l’APE Sainte-Radegonde Thouars a été mis à jour le 2026-01-23 par Maison du Thouarsais