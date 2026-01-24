Super loto de l’association Animations Loisirs Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Super loto de l’association Animations Loisirs Marignane

Dimanche 8 mars 2026.

Ouverture des portes à 13h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Tombola et loto !

Venez nombreux tenter votre chance et passer un bon moment en famille ou entre amis !

A gagner smartphones, bons d’achats, paniers garnis, téléviseur 139 cm 4K…

Sur place buvette et restauration.

.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur almarignane.13700@gmail.com

English :

Tombola and bingo!

Come and try your luck and have a great time with family and friends!

To be won: smartphones, shopping vouchers, gift baskets, 139 cm 4K TV…

On-site: refreshments and catering.

