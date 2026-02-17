SUPER LOTO de l’association Dessine-moi une école Plancher-Bas

SUPER LOTO de l’association Dessine-moi une école

SUPER LOTO de l’association Dessine-moi une école à Plancher-Bas, vendredi 27 mars à 20h, à la salle Brassens.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Les portes ouvriront à partir de 18h45. Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.

Réservation au 06 27 29 76 89 .

Salle Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 29 76 89

