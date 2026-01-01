Super Loto de l’association Euroschool Saint-Amand-Montrond

Super Loto de l’association Euroschool

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Formule à 20 €, Formule à 30 €. Loto animé par Karine

Venez jouer et tenter de remporter de nombreux lots durant ce superloto organisé par l’Association Euroschool. réservation par SMS 06 63 04 04 55. Ouverture des portes à 19h .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 04 04 55

