Super loto de l’association La paix entre les bêtes Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Super loto de l’association La paix entre les bêtes

Samedi 31 janvier 2026.

Rendez-vous à 15h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association de protection animale PEB vous convie à son grand loto annuel.

Plus de 3500€ de lots dont un voyage surprise pour deux personnes.

Tombola.

Buvette sur place.

.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 73 55 96

English :

The animal protection association PEB invites you to its annual bingo.

Over 3,500? in prizes, including a surprise trip for two.

Tombola.

Refreshments on site.

German :

Die Tierschutzorganisation PEB lädt Sie zu ihrem jährlichen Lotto ein.

Mehr als 3500? an Preisen, darunter eine Überraschungsreise für zwei Personen.

Es gibt eine Tombola.

Getränke vor Ort.

Italiano :

L’associazione per la protezione degli animali PEB vi invita alla sua lotteria annuale.

Oltre 3.500? in premi, tra cui un viaggio a sorpresa per due persone.

Tombola.

Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

La asociación protectora de animales PEB le invita a su lotería anual.

Más de 3.500? en premios, incluido un viaje sorpresa para dos personas.

Tómbola.

Bar de refrescos in situ.

L’événement Super loto de l’association La paix entre les bêtes Marignane a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Marignane