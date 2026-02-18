Super loto de l’ASVB Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Super loto de l’ASVB

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

L’Amicale Sportive Verdunoise Basket organise un Super Loto en 18 parties + mini bingo.

Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.

Animé par Fred Animation.

Plus de 3 500€ de lots et bons d’achat. Cartes cadeaux multi enseignes, paniers garnis, caissettes de viande…

+ une multitude de bons d’achat restaurants, bien-être, loisirs et jeux…

Réservation au 06-17-95-20-59 jusqu’au 15 mars 2026 (inclus) .

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 95 20 59 verdunbasket@yahoo.com

