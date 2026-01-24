Super loto de l’école Chave-Boucher Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Super loto de l’école Chave-Boucher

Vendredi 6 février 2026.

A 18h30.

Ouverture des portes 18h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Jaurès Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

L’école élémentaire Chave-Boucher vous convie à un super loto afin de récolter des fonds nécessaires pour mener à bien des projets pédagogiques.

De super lots Nintendo Switch, trottinette électrique, enceinte bluetooth…

Buvette et snacking sur place.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Jaurès Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ce.131631c@ac-aix-marseille.fr

English :

The Chave-Boucher elementary school invites you to a great bingo to raise funds for educational projects.

Great prizes: Nintendo Switch, electric scooter, Bluetooth speaker…

Refreshments and snacks on site.

