SUPER LOTO DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER Salle des fêtes Chanac

Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac Lozère
Début : 2026-02-14 19:30:00
L’association des parents d’élèves de l’école Marie Rivier organisent un Loto à la salle des fêtes de Chanac à 19h30, début des parties à 20h30. De nombreux lots à gagner pour l’occasion Bon d’achat de 300€, 200€, air fryer, et de nombreux autres lots…
Buvette sur place…
2€ le carton, 10€ les 6
Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie marierivierapel48@gmail.com
English :
The parents’ association of the Marie Rivier school is organizing a Loto at the Chanac village hall at 7:30pm, with games starting at 8:30pm. Lots of prizes to be won: 300? and 200? vouchers, air fryer, and many other prizes…
Refreshment bar on site…
2? per box, 10? per 6
