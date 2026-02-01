SUPER LOTO DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER Salle des fêtes Chanac

SUPER LOTO DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER

Début : 2026-02-14 19:30:00

L’association des parents d’élèves de l’école Marie Rivier organisent un Loto à la salle des fêtes de Chanac à 19h30, début des parties à 20h30. De nombreux lots à gagner pour l’occasion Bon d’achat de 300€, 200€, air fryer, et de nombreux autres lots…

Buvette sur place…

2€ le carton, 10€ les 6

Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie marierivierapel48@gmail.com

English :

The parents’ association of the Marie Rivier school is organizing a Loto at the Chanac village hall at 7:30pm, with games starting at 8:30pm. Lots of prizes to be won: 300? and 200? vouchers, air fryer, and many other prizes…

Refreshment bar on site…

2? per box, 10? per 6

