Super Loto de l’Ecole Publique de St Palais Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast samedi 31 janvier 2026.
Salle polyvalente Bourg Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
De nombreux lots à gagner un séjour au Puy du Fou, un séjour en Van aménagé, une montre connectée, 2 caddies de 100€, carte cadeau Pays Basque au Cœur, 1/2 journée en thalasso… .
Salle polyvalente Bourg Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 18
