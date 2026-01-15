Super Loto de l’Ecole Publique de St Palais Salle polyvalente Aïcirits-Camou-Suhast

Super Loto de l’Ecole Publique de St Palais

Salle polyvalente Bourg Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

De nombreux lots à gagner un séjour au Puy du Fou, un séjour en Van aménagé, une montre connectée, 2 caddies de 100€, carte cadeau Pays Basque au Cœur, 1/2 journée en thalasso… .

Salle polyvalente Bourg Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 18

