SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS Gymnase de Lapte Lapte

SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS

Gymnase de Lapte Champdappe Lapte Haute-Loire

Début : 2025-11-16 13:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS DIMANCHE 16 NOVEMBRE Au GYMNASE DE LAPTE

Gymnase de Lapte Champdappe Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 92 15 65 apel.saintregis.lapte@gmail.com

English :

SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS SUNDAY NOVEMBER 16 At the LAPTE GYMNASE

German :

SUPER LOTO DER SCHULE ST REGIS SONNTAG, 16. NOVEMBER Im GYMNASE VON LAPTE

Italiano :

SCUOLA ST REGIS SUPER LOTO DOMENICA 16 NOVEMBRE ALLA PALESTRA LAPTE

Espanol :

SUPER LOTO DE LA ESCUELA ST REGIS DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO LAPTE

