SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS Gymnase de Lapte Lapte
Gymnase de Lapte Champdappe Lapte Haute-Loire
Début : 2025-11-16 13:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS DIMANCHE 16 NOVEMBRE Au GYMNASE DE LAPTE
Gymnase de Lapte Champdappe Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 92 15 65 apel.saintregis.lapte@gmail.com
English :
SUPER LOTO DE L’ECOLE ST REGIS SUNDAY NOVEMBER 16 At the LAPTE GYMNASE
German :
SUPER LOTO DER SCHULE ST REGIS SONNTAG, 16. NOVEMBER Im GYMNASE VON LAPTE
Italiano :
SCUOLA ST REGIS SUPER LOTO DOMENICA 16 NOVEMBRE ALLA PALESTRA LAPTE
Espanol :
SUPER LOTO DE LA ESCUELA ST REGIS DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO LAPTE
