Super Loto de l’Epiphanie Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs
Super Loto de l’Epiphanie Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs dimanche 4 janvier 2026.
Super Loto de l’Epiphanie
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 12:00:00
fin : 2026-01-04 19:30:00
Date(s) :
2026-01-04
Super Loto de l’Epiphanie organisé par l’Association Couleurs de Vie et au profit de l’association Toujours Femme.
Ouverture des portes à 12h et début des parties à 14h.
Réservations par SMS au 07 69 77 64 08, places gardées jusqu’à 13h30. .
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 77 64 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super Loto de l’Epiphanie
L’événement Super Loto de l’Epiphanie Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-12-15 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III