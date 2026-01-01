Super Loto de l’Epiphanie Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Super Loto de l’Epiphanie

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Début : 2026-01-04 12:00:00

fin : 2026-01-04 19:30:00

2026-01-04

Super Loto de l’Epiphanie organisé par l’Association Couleurs de Vie et au profit de l’association Toujours Femme.

Ouverture des portes à 12h et début des parties à 14h.

Réservations par SMS au 07 69 77 64 08, places gardées jusqu’à 13h30. .

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 77 64 08

English : Super Loto de l’Epiphanie

