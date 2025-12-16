Super loto de l’OMS Espace Flambeau Mirecourt

Super loto de l’OMS

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 12:15:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Super Loto de l’OMS de Mirecourt.

L’événement incontournable de début d’année revient. Objectif du Super Loto financer l’achat de matériel prêté gratuitement aux associations sportives adhérentes, ainsi que l’achat de récompenses et lots distribués toute l’année. Venez nombreux tenter votre chance et soutenir les associations sportives locales.

Buvette et restauration sur place.

Avec ou sans réservation mais réservation conseillée.Tout public

.

Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 83 01 70 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OMS Mirecourt Super Loto.

The not-to-be-missed event at the start of the year is back. The aim of the Super Loto is to finance the purchase of equipment loaned free of charge to member sports associations, as well as the purchase of awards and prizes distributed throughout the year. Come and try your luck and support local sports associations.

Refreshments and catering on site.

Reservations recommended.

L’événement Super loto de l’OMS Mirecourt a été mis à jour le 2025-12-16 par OT MIRECOURT