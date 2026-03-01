Super Loto de l’USAM Varennes-en-Argonne
Super Loto de l'USAM Varennes-en-Argonne samedi 14 mars 2026.
Super Loto de l’USAM
Rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse
Tarif :
Samedi 14 mars 2026, 20:00
2026-03-14
Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale avec de très beaux lots à gagner !
Ouverture des portes à 18h et 1er tirage à 20h
1er lot Un bon de 1000 € pour un “voyage à la carte” chez un voyagiste
Et de nombreux autres lots vidéoprojecteur, machine à café avec broyeur, carte cadeau de 200 € chez Intersport, bon d’achat de 300 € chez Intermarché … et bien d’autres surprises !
1 carton 2,50 € 10 cartons 20 €Tout public
Rue Tabur Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 6 36 29 05 11
English :
Come and try your luck and spend a convivial evening with great prizes to be won!
Doors open at 6pm and 1st draw at 8pm
1st prize: A 1000? voucher for a ?voyage à la carte? with a tour operator
And many other prizes: video projector, coffee machine with grinder, 200? gift card to Intersport, 300? voucher to Intermarché? and many other surprises!
1 box 2,50 ? 10 boxes: 20 ?
