Super Loto de l’USAM

Rue Tabur Varennes-en-Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale avec de très beaux lots à gagner !

Ouverture des portes à 18h et 1er tirage à 20h

1er lot Un bon de 1000 € pour un “voyage à la carte” chez un voyagiste

Et de nombreux autres lots vidéoprojecteur, machine à café avec broyeur, carte cadeau de 200 € chez Intersport, bon d’achat de 300 € chez Intermarché … et bien d’autres surprises !

1 carton 2,50 € 10 cartons 20 €Tout public

Rue Tabur Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 6 36 29 05 11

English :

Come and try your luck and spend a convivial evening with great prizes to be won!

Doors open at 6pm and 1st draw at 8pm

1st prize: A 1000? voucher for a ?voyage à la carte? with a tour operator

And many other prizes: video projector, coffee machine with grinder, 200? gift card to Intersport, 300? voucher to Intermarché? and many other surprises!

1 box 2,50 ? 10 boxes: 20 ?

L’événement Super Loto de l’USAM Varennes-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT DU PAYS D’ARGONNE