Super Loto de l’USLPV Le Plessis-Belleville

Venez tenter votre chance et repartir avec de superbes lots

Vélo électrique

Playstation 5

Lave-linge

Bon d’achat de 250€

… et bien plus encore !

Buvette & restauration sur place

Samedi 6 décembre

Ouverture des portes 18 h 30 début des jeux 20 h

Gymnase du Plessis-Belleville

Réservation par SMS au 06.51.08.46.43

Tarifs

1 carton → 4€

3 cartons → 10€

5 cartons → 15€

Plaque de 8 cartons → 20€

Ne manquez pas cette soirée conviviale et pleine de suspense organisée par l’USLPV

10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 51 08 46 43

English :

Come and try your luck and leave with some great prizes:

Electric bike

Playstation 5

Washing machine

Gift voucher worth 250?

… and much more!

Refreshments & catering on site

? Saturday December 6th

? Doors open: 6:30 p.m. Games start: 8 p.m

? Plessis-Belleville gymnasium

reservations by SMS to 06.51.08.46.43

prices

1 box ? 4?

3 boxes ? 10?

5 boxes ? 15?

Plate of 8 boxes ? 20?

Don?t miss this friendly evening full of suspense organized by the USLPV

German :

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie tolle Preise mit nach Hause:

Elektrofahrrad

Playstation 5

Waschmaschine

Einkaufsgutschein im Wert von 250?

… und noch viel mehr!

Getränke und Speisen vor Ort

? Samstag, den 6. Dezember

? Türöffnung: 18:30 Uhr Beginn der Spiele: 20:00 Uhr

? Turnhalle von Plessis-Belleville

reservierung per SMS unter 06.51.08.46.43

preise:

1 Karton ? 4?

3 Kartons ? 10 ?

5 Kartons ? 15?

Platte mit 8 Kartons ? 20?

Verpassen Sie nicht diesen geselligen und spannenden Abend, der von der USLPV organisiert wird

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e ad aggiudicarvi fantastici premi:

Bicicletta elettrica

Playstation 5

Lavatrice

250 buoni spesa?

… e molto altro ancora!

Ristoro e catering in loco

? Sabato 6 dicembre

? Apertura porte: ore 18.30 Inizio giochi: ore 20.00

? Palestra di Plessis-Belleville

prenotazione via SMS al numero 06.51.08.46.43

prezzi

1 box ? 4?

3 scatole ? 10?

5 scatole ? 15?

Piatto da 8 scatole ? 20?

Non perdetevi questa serata amichevole e piena di suspense organizzata dall’USLPV

Espanol :

Venga a probar suerte y llévese fantásticos premios:

Bicicleta eléctrica

Playstation 5

Lavadora

Vale de compra de 250?

… ¡y mucho más!

Refrescos y catering in situ

? Sábado 6 de diciembre

? Apertura de puertas: 18.30 h Inicio de los partidos: 20.00 h

? Gimnasio de Plessis-Belleville

reservas por SMS al 06.51.08.46.43

precios

1 palco ? 4?

3 cajas ? 10?

5 cajas ? 15?

Plato de 8 cajas ? 20?

No se pierda esta velada amistosa y llena de suspense organizada por la USLPV

