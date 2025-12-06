Super Loto de l’USLPV Le Plessis-Belleville
Super Loto de l’USLPV Le Plessis-Belleville samedi 6 décembre 2025.
Super Loto de l’USLPV
10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez tenter votre chance et repartir avec de superbes lots
Vélo électrique
Playstation 5
Lave-linge
Bon d’achat de 250€
… et bien plus encore !
Buvette & restauration sur place
Samedi 6 décembre
Ouverture des portes 18 h 30 début des jeux 20 h
Gymnase du Plessis-Belleville
Réservation par SMS au 06.51.08.46.43
Tarifs
1 carton → 4€
3 cartons → 10€
5 cartons → 15€
Plaque de 8 cartons → 20€
Ne manquez pas cette soirée conviviale et pleine de suspense organisée par l’USLPV
10 Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 51 08 46 43
English :
Come and try your luck and leave with some great prizes:
Electric bike
Playstation 5
Washing machine
Gift voucher worth 250?
… and much more!
Refreshments & catering on site
? Saturday December 6th
? Doors open: 6:30 p.m. Games start: 8 p.m
? Plessis-Belleville gymnasium
reservations by SMS to 06.51.08.46.43
prices
1 box ? 4?
3 boxes ? 10?
5 boxes ? 15?
Plate of 8 boxes ? 20?
Don?t miss this friendly evening full of suspense organized by the USLPV
German :
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie tolle Preise mit nach Hause:
Elektrofahrrad
Playstation 5
Waschmaschine
Einkaufsgutschein im Wert von 250?
… und noch viel mehr!
Getränke und Speisen vor Ort
? Samstag, den 6. Dezember
? Türöffnung: 18:30 Uhr Beginn der Spiele: 20:00 Uhr
? Turnhalle von Plessis-Belleville
reservierung per SMS unter 06.51.08.46.43
preise:
1 Karton ? 4?
3 Kartons ? 10 ?
5 Kartons ? 15?
Platte mit 8 Kartons ? 20?
Verpassen Sie nicht diesen geselligen und spannenden Abend, der von der USLPV organisiert wird
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e ad aggiudicarvi fantastici premi:
Bicicletta elettrica
Playstation 5
Lavatrice
250 buoni spesa?
… e molto altro ancora!
Ristoro e catering in loco
? Sabato 6 dicembre
? Apertura porte: ore 18.30 Inizio giochi: ore 20.00
? Palestra di Plessis-Belleville
prenotazione via SMS al numero 06.51.08.46.43
prezzi
1 box ? 4?
3 scatole ? 10?
5 scatole ? 15?
Piatto da 8 scatole ? 20?
Non perdetevi questa serata amichevole e piena di suspense organizzata dall’USLPV
Espanol :
Venga a probar suerte y llévese fantásticos premios:
Bicicleta eléctrica
Playstation 5
Lavadora
Vale de compra de 250?
… ¡y mucho más!
Refrescos y catering in situ
? Sábado 6 de diciembre
? Apertura de puertas: 18.30 h Inicio de los partidos: 20.00 h
? Gimnasio de Plessis-Belleville
reservas por SMS al 06.51.08.46.43
precios
1 palco ? 4?
3 cajas ? 10?
5 cajas ? 15?
Plato de 8 cajas ? 20?
No se pierda esta velada amistosa y llena de suspense organizada por la USLPV
