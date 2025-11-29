Super Loto de l’USThouars Handball Salle des fêtes de Vrines Thouars

Super Loto de l’USThouars Handball

Salle des fêtes de Vrines 63 Rue du Stade Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’US Thouars Handball ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place.

Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’US Thouars Handball ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes de Vrines 63 Rue du Stade Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 47 59 63

English : Super Loto de l’USThouars Handball

Come and spend a pleasant afternoon with US Thouars Handball! Try your luck at winning one of the many prizes on offer.

Catering and refreshments on site.

German : Super Loto de l’USThouars Handball

Verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag mit dem US Thouars Handball! Versuchen Sie Ihr Glück und gewinnen Sie einen der zahlreichen Preise.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Venite a godervi un pomeriggio con la US Thouars Handball! Tentate la fortuna per vincere uno dei tanti premi in palio.

Cibo e rinfreschi disponibili in loco.

Espanol : Super Loto de l’USThouars Handball

¡Ven a disfrutar de una tarde con US Thouars Handball! Pruebe suerte y gane uno de los muchos premios que se ofrecen.

Comida y refrescos disponibles in situ.

L’événement Super Loto de l’USThouars Handball Thouars a été mis à jour le 2025-11-13 par Maison du Thouarsais