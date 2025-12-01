Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer
Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.
Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20
Nombreux lots à gagner !
Tentez votre chance en cette période d’avant Noël en jouant au Super Loto organisé par le Réveil Plainais.
Au programme:
42 tours jeux avec joker
nombreux paniers garnis
jeux divers
Infos pratiques:
ouverture des portes à 18h, lancement à 20h
bar et petite restauration sur place
sans réservation
Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 90 74 51 lereveilplainais44@orange.fr
English :
Many prizes to win!
