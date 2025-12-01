Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer

Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Nombreux lots à gagner !

Tentez votre chance en cette période d’avant Noël en jouant au Super Loto organisé par le Réveil Plainais.

Au programme:

42 tours jeux avec joker

nombreux paniers garnis

jeux divers

Infos pratiques:

ouverture des portes à 18h, lancement à 20h

bar et petite restauration sur place

sans réservation

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer

.

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 90 74 51 lereveilplainais44@orange.fr

English :

Many prizes to win!

L’événement Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-12 par I_OT Pornic