Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer

Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer Espace Sports et Loisirs La Plaine-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.

Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Nombreux lots à gagner !
Tentez votre chance en cette période d’avant Noël en jouant au Super Loto organisé par le Réveil Plainais.

Au programme:

42 tours jeux avec joker
nombreux paniers garnis
jeux divers

Infos pratiques:

ouverture des portes à 18h, lancement à 20h
bar et petite restauration sur place
sans réservation

 

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer

    .

Espace Sports et Loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 90 74 51  lereveilplainais44@orange.fr

English :

Many prizes to win!

L’événement Super Loto de Noël à la Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-12 par I_OT Pornic